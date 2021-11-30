افضل انواع اليونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
افضل انواع اليونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العمل المختلفه بسعر المصنع نحن اصل اليونيفورم . ونتشرف دائما لانضمامكم الى اسرة عملائنا المميزين . لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/11/2021
رقم الإعلان: 2113383
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر - في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر - في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: عبايات تخرج - شركات تصنيع روب تخرج - في الجيزة مصر

عبايات تخرج - شركات تصنيع روب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات تخرج - شركات تصنيع روب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم - تيشرتات بولو (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم - تيشرتات بولو (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم - تيشرتات بولو (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شغالات – يونيفورم عمال نظافة المنزل - في الجيزة مصر

يونيفورم شغالات – يونيفورم عمال نظافة المنزل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شغالات – يونيفورم عمال نظافة المنزل 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: ملابس الامن - شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر - في الجيزة مصر

ملابس الامن - شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس الامن - شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم شركات - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم شركات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم شركات (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: Medical Uniform - في الجيزة مصر

Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Medical Uniform 01102226499 ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمريض توجد تصميمات والوان وخامات مختلفه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليونيفورم هنساع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات الع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظاف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مطاعم - زى الشيف - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم - زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم - زى الشيف 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع المود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: restaurant uniform - في الجيزة مصر

restaurant uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

restaurant uniform 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager