افضل البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة

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صورة الاعلان: افضل البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة - في القاهرة مصر

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نايل كروز
التليفون: 01060801111

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العنوان: كورنيش المعادي- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 225 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112319
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