افضل استثمار في افضل منطقة ب اتيكا العاصمة

فرصة هايلة للاستثماربنقدمهالك في ارقى كمبوندات العاصمة الادارية وتتميز بالقرب من من الجامعة البريطانية والنهر الاخضر وعلى بعد دقايق من دقايق من مجمع المدارس والمستشفيات والكاتدرائية والقصر الرئاسي الوحدة 151م بتتقسم ل(3غرف+3حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس+درسينج) احجز وحدتك دلوقتي بمقدم 250 الف وتقسيط يصل حتى 9 سنين واستمتع بخدمات كتير من ضمنها: •بحيرات صناعية •نادي اجتماعي •تراك للجري والمشي •منطقة مطاعم وكافيهات للحجز اتواصل معانا من خلال رقمنا فون او ابعتلنا واتس اب :01013937774