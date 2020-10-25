(للبيع)
|افضل أجهزة الحضور والانصراف بالاسكندرية يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال للأستعلام أتصل على 034850367 – 01224179788 – 01098836236 صفحتنا على الفيس بوك :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nourhanroyal
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070383
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10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
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