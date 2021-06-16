افرول - افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

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تفاصيل الإعلان
افرول - افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/6/2021
رقم الإعلان: 2097204
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مدارس - لبس مدارس - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مدارس - لبس مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مدارس - لبس مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: لبس مستشفيات - يونيفورم العاملين بالمستشفيات - في الجيزة مصر

لبس مستشفيات - يونيفورم العاملين بالمستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مستشفيات - يونيفورم العاملين بالمستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2021
صورة الاعلان: مصنع قميص - شركات تفصيل يونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع قميص - شركات تفصيل يونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص - شركات تفصيل يونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: graduation gown and cap - في الجيزة مصر

graduation gown and cap

(للبيع)

- في الجيزة مصر

graduation gown and cap 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/6/2021
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صورة الاعلان: ملابس المهن للاطفال - ازياء تنكرية اطفال - في الجيزة مصر

ملابس المهن للاطفال - ازياء تنكرية اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس المهن للاطفال - ازياء تنكرية اطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: ملابس مطاعم - يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - يونيفورم شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: ابرون - مريله شيف - في الجيزة مصر

ابرون - مريله شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون - مريله شيف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال مصانع - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال مصانع 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشركات الب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: cap and gown graduation - في الجيزة مصر

cap and gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

cap and gown graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Grad.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: لبس مدارس - ملابس مدرسه - في الجيزة مصر

لبس مدارس - ملابس مدرسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مدارس - ملابس مدرسه 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
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