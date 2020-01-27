افرش شركتك بأحدث تصميمات الاثاث المكتبي لعام 2020 من المصنع مباشرة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: افرش شركتك بأحدث تصميمات الاثاث المكتبي لعام 2020 من المصنع مباشرة - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

افرش شركتك بأحدث تصميمات الاثاث المكتبي لعام 2020 من المصنع مباشرة الان يمكنك فرش مكتبك بالاثاث المكتبي لا تبحث فقط عن اثاث مكتبي للبيع . أو اثاث مكتبى مودرن لكن ابحث عن افضل تصميمات تنتجها مصانع اثاث مكتبي فى مصر تصميماتنا غير متاحه فى شركات اثاث مكتبي في مدينة نصر افرش بأحدث الموديلات . افضل من شراء اثاث مكتبي مستعمل للبيع ابعت لنا واتس اب نرسل لك صور اثاث مكتبي اون لاين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: TOP MASTER
التليفون: 01005064264

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مكرم عبيد- مدينة نصر-القاهرة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050693
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: احجز مع مكسيم تورز

احجز مع مكسيم تورز

(فرص)

احجز مع مكسيم تورز شركات حجز الطيران,العروض الخاصة بالطيران, مواقع حجز الطيران,أفضل حجوزات الطيران .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

27/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدرسين في كافة التخصصات للعمل أون لاين من المنزل و رواتب مجزية

مطلوب مدرسين في كافة التخصصات للعمل أون لاين من المنزل و رواتب مجزية

(فرصة عمل)

شارك طلابك في أكبر منصة اجتماعية تعليمية! شارك طلابك بيئة تعليمية مختلفة، تشرح وتتفاعل وتتواصل وتصنع.
العنوان:

القاهرة - مصر

20 دولار

27/1/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة يعني استثمار دائم ومربح

محلك في العاصمة يعني استثمار دائم ومربح

(للتقسيط)

محلك التجاري في العاصمة الادارية الجديدة يعني استثمار دائم ومربح وناجح ومستقبل ليك ولاولادك لانه في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

360,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: مطعم للبيع بموقع مميز فى باريس مول

مطعم للبيع بموقع مميز فى باريس مول

(للبيع)

امتلك مطعمك بموقع مميز فى باريس مول 36 م واختار التشطيب اللى يريحك واللى يناسبك مطعمك وخليك قريب من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

324,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: عيادتك تشطيب كامل بالتكييفات بأميز مكان بالعاصمة

عيادتك تشطيب كامل بالتكييفات بأميز مكان بالعاصمة

(للبيع)

امتلك عيادة بأميز مكان بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty وهو يعتبر من اميز المولات موقعا لانه ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

160,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: عيادة للبيع بالتكيفيات فى العاصمة الجديدة

عيادة للبيع بالتكيفيات فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

امتلك عيادة فى العاصمة الجديدة تشطيب كامل وبالتكيفيات 35 م بواجهه بانورامية مميزة ع النافورة الراقصة.
العنوان:

القاهرة - مصر

350,000 جنيه

27/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: امتلك صيدلية المستقبل واستثمر وانجح بالعاصمة

امتلك صيدلية المستقبل واستثمر وانجح بالعاصمة

(للتقسيط)

امتلك صيدلية المستقبل بالعاصمة الادارية بمول sixty واستثمر براحتك بعائد كبير ومستقبلك ومستقبل اولادك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,800,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي البحر والفيو الرائع

شاليهك في راس سدر علي البحر والفيو الرائع

(للبيع)

امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر وعلي الفيو الرائع اللي هيخليك تسترخي براحتك في مصيفك مع اولادك وهت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

53,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر ع الاكوا بارك واتبسط

امتلك في راس سدر ع الاكوا بارك واتبسط

(للتقسيط)

شاليهك في راس سدر علي الاكوا بارك يعني الانبساط والسعادة والترفيه كله لاولادك وممكن تستثمر شاليهك في.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: استلم شاليه فورا قريب من منطقة الملاعب فى راس سدر

استلم شاليه فورا قريب من منطقة الملاعب فى راس سدر

(للتقسيط)

قريب من منطقة الملاعب امتلك شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: مقابر شركه نور الرحمن

مقابر شركه نور الرحمن

(للبيع)

بسم الله الرحمن الرحيم . شركة نور الرحمن للتنمية والاعمار وتقسيم الاراضي تعلن عن بداية المرحلة الج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/1/2020
صورة الاعلان: شركة زد ترانس للشحن الدولي

شركة زد ترانس للشحن الدولي

(فرص)

-شركة زد ترانس تمتلك فريقا من العاملين والمديرين وأصحاب الخبرات التي قد تصل إلى خمسة عشر عاما في هذ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن وحراسة

مطلوب افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

مطلوب افراد امن وحراسة للعمل فورا لدي كبري شركات الامن بمرتبات مجزية وتامينات اجتماعية واقامة للمغتر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

30,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سنين هتمتلك شاليهك علي بحر الساحل واستفيد

بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سنين هتمتلك شاليهك علي بحر الساحل واستفيد

(للبيع)

بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سنين هتمتلك شاليهك علي بحر الساحل واستفيد بموقع مميز وفيو بحر مميز علي ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: الحق استفيد بخصم 10% علي سعر المتر في العتال هولدين العاصمة الادارية

الحق استفيد بخصم 10% علي سعر المتر في العتال هولدين العاصمة الادارية

(للبيع)

الحق استفيد بخصم 10% علي سعر المتر في العتال هولدين العاصمة الادارية بمقدم 10% وبالتقسيط علي 8 سنين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,600,000 جنيه

27/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager