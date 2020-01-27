(للبيع)
|افرش شركتك بأحدث تصميمات الاثاث المكتبي لعام 2020 من المصنع مباشرة الان يمكنك فرش مكتبك بالاثاث المكتبي لا تبحث فقط عن اثاث مكتبي للبيع . أو اثاث مكتبى مودرن لكن ابحث عن افضل تصميمات تنتجها مصانع اثاث مكتبي فى مصر تصميماتنا غير متاحه فى شركات اثاث مكتبي في مدينة نصر افرش بأحدث الموديلات . افضل من شراء اثاث مكتبي مستعمل للبيع ابعت لنا واتس اب نرسل لك صور اثاث مكتبي اون لاين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|TOP MASTER
|التليفون:
|01005064264
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|العنوان:
|مكرم عبيد- مدينة نصر-القاهرة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050693
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