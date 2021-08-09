(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن (ذكور - إناث) للعمل لدى كبرى شركات الأمن والحراسات في دولة الإمارات ■ بالشروط التالية: • لا يزيد السن عن 40 سنه • لا يقل الطول عن (170 سم للذكور - 160 سم للإناث) • لا يقل المؤهل الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية • خبرة لا تقل عن سنتين في إحدى شركات الأمن والحراسة أو الجيش والشرطة • إجادة اللغة الإنجليزية ■ بالمميزات التالية: • التعاقد فوري • مدة العقد عامين • تذاكر طيران ذهاب وإياب • متوفر سكن وتأمينات طبية واجتماعية EYRfGr6xTDZYoUM7
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نهال
|التليفون:
|01552507615
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع السودان- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103407
2,500 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
3,500 جنيه
2,500 جنيه
اتصل