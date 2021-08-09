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تفاصيل الإعلان
مطلوب أفراد أمن (ذكور - إناث) للعمل لدى كبرى شركات الأمن والحراسات في دولة الإمارات ■ بالشروط التالية: • لا يزيد السن عن 40 سنه • لا يقل الطول عن (170 سم للذكور - 160 سم للإناث) • لا يقل المؤهل الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية • خبرة لا تقل عن سنتين في إحدى شركات الأمن والحراسة أو الجيش والشرطة • إجادة اللغة الإنجليزية ■ بالمميزات التالية: • التعاقد فوري • مدة العقد عامين • تذاكر طيران ذهاب وإياب • متوفر سكن وتأمينات طبية واجتماعية EYRfGr6xTDZYoUM7
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نهال
التليفون: 01552507615

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العنوان: شارع السودان- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/8/2021
رقم الإعلان: 2103407
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