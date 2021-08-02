افران ومخابز و عجانات استانلس

(للبيع)
|نصنع #مخابز_وافران_العيش #الخبز_الالي_البلدي_الشامي_السياحى_اللبناني المعدات التي نصنعها عالية الكفائة ومضمونه لمدة عام #المعدات_عاديةو_استانلس_ستيل مطابقة للمواصفات تماما المعدات التي نصنعها :- #عجانات_طحين جميع المقاسات وتبدأ من 25الى 250 كيلو عجين #فرادات_عجين جميع المقاسات قطاعة عجين يمكن التحكم بها بوزن العجين لغاية 180 جم #افران_عيش_دوارة_(صينيه) للعيش الشامي وعيش الساندويتش بيت النار استانليس افران عيش بلدي وسياحى متحركة وبسير انتاجية تبدأ من 1300#رغيف بالساعه افران بسير كبيرة وصغيرة لا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام عرفه
|التليفون:
|1225612050
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|العنوان:
|- امبابه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101375
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