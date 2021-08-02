افران ومخابز و عجانات استانلس

نصنع #مخابز_وافران_العيش #الخبز_الالي_البلدي_الشامي_السياحى_اللبناني المعدات التي نصنعها عالية الكفائة ومضمونه لمدة عام #المعدات_عاديةو_استانلس_ستيل مطابقة للمواصفات تماما المعدات التي نصنعها :- #عجانات_طحين جميع المقاسات وتبدأ من 25الى 250 كيلو عجين #فرادات_عجين جميع المقاسات قطاعة عجين يمكن التحكم بها بوزن العجين لغاية 180 جم #افران_عيش_دوارة_(صينيه) للعيش الشامي وعيش الساندويتش بيت النار استانليس افران عيش بلدي وسياحى متحركة وبسير انتاجية تبدأ من 1300#رغيف بالساعه افران بسير كبيرة وصغيرة لا