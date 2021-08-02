افران ومخابز و عجانات استانلس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: افران ومخابز و عجانات استانلس - في الجيزة مصر

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نصنع #مخابز_وافران_العيش #الخبز_الالي_البلدي_الشامي_السياحى_اللبناني المعدات التي نصنعها عالية الكفائة ومضمونه لمدة عام #المعدات_عاديةو_استانلس_ستيل مطابقة للمواصفات تماما المعدات التي نصنعها :- #عجانات_طحين جميع المقاسات وتبدأ من 25الى 250 كيلو عجين #فرادات_عجين جميع المقاسات قطاعة عجين يمكن التحكم بها بوزن العجين لغاية 180 جم #افران_عيش_دوارة_(صينيه) للعيش الشامي وعيش الساندويتش بيت النار استانليس افران عيش بلدي وسياحى متحركة وبسير انتاجية تبدأ من 1300#رغيف بالساعه افران بسير كبيرة وصغيرة لا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسلام عرفه
التليفون: 1225612050

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العنوان: - امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/8/2021
رقم الإعلان: 2101375
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السعر
تاريخ الإعلان
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لأصحاب الرقي والفخامه والشقق الفندقيه يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار

(للإيجار)

لأصحاب الرقي والفخامه والشقق الفندقيه يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع ممتازجدا بم.
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900 جنيه

2/8/2021
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2/8/2021
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شقه للبيع فى العاصمه الاداريه الجديده

(للبيع)

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2/8/2021
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(فرصة عمل)

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العنوان:

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11 ريال

2/8/2021
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خدمة عملاء

(فرصة عمل)

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2/8/2021
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مطلوب حداد كريتال للسعودية فووورا

(فرصة عمل)

تطلب شركة العادلي للسفريات # حداد كريتال # * للعمل بالمملكة العربية السعودية * الزقازيق . الزراع.
العنوان:

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2/8/2021
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اشتري شقتك واستثمرها ب2700 ج قدام العاصمة الادارية

(للبيع)

زود راس مالك بالاستثمار امام العاصمة الادارية الجديدة بسعر متر يبدا من 7200ج بالحي المتميز باطلالة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

432,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: خلايا عمل وورك ستيشن اثاث مكتبي ادارى كراسي مسرح فرش قاعات انتريهات مكتب

خلايا عمل وورك ستيشن اثاث مكتبي ادارى كراسي مسرح فرش قاعات انتريهات مكتب

(للبيع)

اوفيس وودفرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي متكامل Office Wood Furniture - فرش مقرات ادارية - مكاتب.
العنوان:

الجيزة - مصر

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2/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه في ارقي قري راس سدر

امتلك شاليه في ارقي قري راس سدر

(للبيع)

عشان راحتك تهمنا وفرنالك شاليه ب57 الف وقسط الباقي علي اطول فتره سداد وامتلك شاليه استوديو بمساحه 57.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع في ارقي قري راس سدر باقل مقدم

شاليه للبيع في ارقي قري راس سدر باقل مقدم

(للبيع)

عشانك انت وبس وفرنالك شاليه باحسن فيو وباقل سعر في راس سدر هتمتلك شاليه بمساحه62م (غرفه+ريسبشن+حمام .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك معانا في روزا ريزورت

امتلك شاليهك معانا في روزا ريزورت

(للبيع)

مع قريه روزا ريزورت هتستمتع معانا باحلي فيو وافضل الخدمات وباقل سعر هتمتلك شاليه بمساحه 84م (2غرفه +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: اختار راحتك معنا في قريه روزا راس سدر

اختار راحتك معنا في قريه روزا راس سدر

(للبيع)

عشان اهم حاجه عندنا راحتك وامانك وفرنالك شاليه باقل مقدم واطول فتره سداد في قريه روزات ريزورت راس سد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع في ارقي قري البحر الاحمر

شاليه للبيع في ارقي قري البحر الاحمر

(للبيع)

قريه روزا ريزورت راس سدر تتميز باحسن فيو وارقي الشواطي مساحه الشاليه 120م (2غرفه+2حمام ريسبشن)+جاردن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: شاليهك معانا صيف وشتا وباقل مقدم

شاليهك معانا صيف وشتا وباقل مقدم

(للبيع)

عشان عايزينك تفضل معانا طول السنه وفرنالك شاليهى صيفي شتوي عشان تستغل اي اجازه وفرنالك شاليه بمساحه .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه باكبر مساحه واقل مده سداد

امتلك شاليه باكبر مساحه واقل مده سداد

(للبيع)

عشانك انت وبس وفرنالك شاليه بمساحه ى160م (3غرفه +2حمام+ريسبشن ) وخدمات حمامات سباحه للاطفال والكبار.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

2/8/2021
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