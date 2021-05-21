فندق بأكتوبر ) افراد امن ( – راتب 2150ج + وجبة + سكن + 7 أيام إجازة – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات الرقم الكودي : 3010210 رقم الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism