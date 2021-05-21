(فرصة عمل)
|فندق بأكتوبر ) افراد امن ( – راتب 2150ج + وجبة + سكن + 7 أيام إجازة – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات الرقم الكودي : 3010210 رقم الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094478
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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