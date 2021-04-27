بكبري المنشأت اإلدارية واألمنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2500ج – وشفت عمل 12 ساعة بتوفير السكن – مؤهل اعدادي علي األقل – تامين صحي وتامين اجتماعي – وزيادة سنوية مرتين في السنة – التعيين يتم بمواقع أكتوبر والرحاب – السن من 18 : 45 سنة