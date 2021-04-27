(فرصة عمل)
|بكبري المنشأت اإلدارية واألمنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2500ج – وشفت عمل 12 ساعة بتوفير السكن – مؤهل اعدادي علي األقل – تامين صحي وتامين اجتماعي – وزيادة سنوية مرتين في السنة – التعيين يتم بمواقع أكتوبر والرحاب – السن من 18 : 45 سنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile Resort for tourism planning and technical support
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094329
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