(فرصة عمل)
|افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الأقل – الشفت 12 ساعة – راتب 2500ج بأكتوبر والتجمع – لشركات ومولات تجارية – بتوفير السكن – وتأمينات وزيادات سنوية – شباب فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ.عبدالرحمن خالد
|التليفون:
|01017794872 - 01062972973
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|العنوان:
|شارع الـ 90 الجنوبي – فيلا 402 – الدور الارضي والاول – التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076936
2,500 جنيه
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