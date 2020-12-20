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تفاصيل الإعلان
افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الأقل – الشفت 12 ساعة – راتب 2500ج بأكتوبر والتجمع – لشركات ومولات تجارية – بتوفير السكن – وتأمينات وزيادات سنوية – شباب فقط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أ.عبدالرحمن خالد
التليفون: 01017794872 - 01062972973

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العنوان: شارع الـ 90 الجنوبي – فيلا 402 – الدور الارضي والاول – التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/12/2020
رقم الإعلان: 2076936
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صورة الاعلان: افراد امن - في القاهرة مصر

افراد امن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بكبري المنشأت الإدارية والأمنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2500ج – وشفت عمل 12 ساعة بتوفير.
العنوان:

القاهرة - مصر
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2,500 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن وحراسه - في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن وحراسه

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة المصراويه عن حاجتها لافراد امن يكون حسن المظهر - لياقه بدنيه - الالتزام بالمواعيد وحسن الت.
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15/12/2020
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مطلوب افراد امن وحراسه

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة المصراويه عن حاجتها لافراد امن يكون حسن المظهر - لياقه بدنيه - الالتزام بالمواعيد وحسن الت.
العنوان:

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القسم: 

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15/12/2020
صورة الاعلان: افراد امن - في القاهرة مصر

افراد امن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بمول العرب ومول مصر مطلوب افراد امن 8 ساعات براتب 2000ج - شفتات صباحيه ومسائيه -توفيرتامينات وزيادة .
العنوان:

القاهرة - مصر
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2,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: امن داخل مجمع سكنى التجمع الخامس - في القاهرة مصر

امن داخل مجمع سكنى التجمع الخامس

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

3,300 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: موظف امن و حراسة - في القاهرة مصر

موظف امن و حراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

15/11/2020
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صورة الاعلان: امن داخل مول ادارى داخل اكتوبر - في القاهرة مصر

امن داخل مول ادارى داخل اكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن إد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,300 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: أمن وحراسات - في القاهرة مصر

أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: أفراد أمن لكبري الفنادق والمولات والسفارات والكمبوندات بالقاهرة 2500 - في القاهرة مصر

أفراد أمن لكبري الفنادق والمولات والسفارات والكمبوندات بالقاهرة 2500

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن لتأمين كبري الفنادق والمولات والسفارات والكمبوندات بالقاهرة والجيزة السن من - 18 : 4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: أفراد امن وحراسة ومراقبين كاميرات - في القاهرة مصر

أفراد امن وحراسة ومراقبين كاميرات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بالقاهرة والجيزة أفراد امن وحراسة ومراقبين ) كمبوندات مولات شركات سفارات فنادق ( سن من – – – – – 18 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: براتب 2500 افراد امن بنوك شركات كمبوندات سفارات فنادق مولات - في القاهرة مصر

براتب 2500 افراد امن بنوك شركات كمبوندات سفارات فنادق مولات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره السن من - 18 : 40 عام لا يشترط المؤهل يوجد شفتات ) - - 8 – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000 ج + 500 ج حافز انتظا - في القاهرة مصر

عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000 ج + 500 ج حافز انتظا

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000 ج + 500 ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره - السن من 18 : 40 عام - لا يشترط المؤهل - يوجد شفتات ( 8 –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج - في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الأقل – تامينات صحي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: أفراد أمن وحراسة ( مولات – كمبوندات ) - في القاهرة مصر

أفراد أمن وحراسة ( مولات – كمبوندات )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

القاهرة – الجيزة أفراد أمن وحراسة ( مولات – كمبوندات ) – توفير السكن – 26 يوم عمل و 4 إجازة – السن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

12/11/2020
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