(فرصة عمل)
|بمول العرب ومول مصر مطلوب افراد امن 8 ساعات براتب 2000ج - شفتات صباحيه ومسائيه -توفيرتامينات وزيادة سنوية 2 في السنة- السن من 18:35 سنة + 26 يوم عمل و 4 ايام اجازة الجمعه ثابت من كل اسبوع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ا.سما احمد
|التليفون:
|01022147847
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|العنوان:
|- وسط القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075219
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