بمول العرب ومول مصر مطلوب افراد امن 8 ساعات براتب 2000ج - شفتات صباحيه ومسائيه -توفيرتامينات وزيادة سنوية 2 في السنة- السن من 18:35 سنة + 26 يوم عمل و 4 ايام اجازة الجمعه ثابت من كل اسبوع