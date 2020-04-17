(فرصة عمل)
|افراد امن بفنادق بالقاهرة براتب 2200: 2500ج + وجبات + سكن – شفت 12 ساعة – يجب ان يكون خريج وحاصل علي موقف نهائي من التجنيد – السن من 19 : 35 سنة - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة acurefortourismdevelopment@yahoo.com للتواصل واتس آب 01140748686 الكود 4657
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أكيور للتطوير السياحي
|التليفون:
|01140748686
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058107
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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