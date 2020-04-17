افراد امن بفنادق بالقاهرة براتب 2200: 2500ج + وجبات + سكن – شفت 12 ساعة – يجب ان يكون خريج وحاصل علي موقف نهائي من التجنيد – السن من 19 : 35 سنة - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة acurefortourismdevelopment@yahoo.com للتواصل واتس آب 01140748686 الكود 4657