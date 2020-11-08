افراد امن بالشيراتون 8 ساعات 2600 راتب

افراد امن بالشيراتون ( 8 ساعات ) براتب 2600ج ( يقبل الشباب + يقبل البنات ) – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات 01558018758 التواصل على الواتس اب فقط