افراد امن بالشيراتون 8 ساعات 2600 راتب

(فرصة عمل)
|افراد امن بالشيراتون ( 8 ساعات ) براتب 2600ج ( يقبل الشباب + يقبل البنات ) – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات 01558018758 التواصل على الواتس اب فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|MARINA BAY SANDS
|التليفون:
|01558018758
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071637
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