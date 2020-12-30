افراد امن بالتجمع الخامس براتب 2500ج لشفت 12 ساعة – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات