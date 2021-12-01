افراد أمن وحراسة

(فرصة عمل)
|افراد امن بالشيراتون ( 8 ساعات ) براتب 2000ج ( يقبل الشباب) – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات كود الوظيفة cx6060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01033019078
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|العنوان:
|شارع 90 الجنوبي - فيلا 402- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113651
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