(فرصة عمل)
|افراد امن بفنادق بالقاهرة براتب 2200 :2500ج + وجبات + سكن – شفت 12 ساعة – يجب ان يكون خريج وحاصل علي موقف نهائي من التجنيد – السن من 19 : 35 سنة الرقم الكودي : 3010210 الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094591
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