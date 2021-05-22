افراد امن بفنادق بالقاهرة براتب 2200 :2500ج + وجبات + سكن – شفت 12 ساعة – يجب ان يكون خريج وحاصل علي موقف نهائي من التجنيد – السن من 19 : 35 سنة الرقم الكودي : 3010210 الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com