(فرصة عمل)
|افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الاقل – الشفت 12 ساعة – راتب 2500ج بأكتوبر والتجمع – لشركات ومولات تجارية – بتوفير السكن – وتأمينات وزيادات سنوية – شباب فقط الرقم الكودي : 3010210 الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094582
2,500 جنيه
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