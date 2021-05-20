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تفاصيل الإعلان
افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي األقل – الشفت 12 ساعة – راتب 3000ج بأكتوبر والتجمع – لشركات وموالت تجارية – بتوفير السكن – وتأمينات وزيادات سنوية – شباب فقط الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسلام
التليفون: 01062972973

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العنوان: القاهرة - التجمع- التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/5/2021
رقم الإعلان: 2094334
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