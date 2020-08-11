افخم مكتب مفروش بم نصر 350م بالطيران 2015

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: افخم مكتب مفروش بم نصر 350م بالطيران 2015 - في القاهرة مصر

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افخم مكتب مفروش بم نصر 350م بالطيران 2015 للشركات والمقرات الاداريه الكبرى مقرادارى مفروش بشارع الطيران اول بلكونه بمساحه تقريبا 350م بمبنى 2015جديد تشطيبات الترا لوكس وفرش جديد فخم جدا لم يستخدم اطلاقا مقسم الى 5غرف ورسبشن و3حمام مكيف بالكامل للاستخدام فورا لمده طويله اجمل مكتب واقوى لوكيشن بمدينه نصر متاح جراج للمكتب استلام فورى ولا للغير الجادين والوسطاء للاستفسارات فقط فون وواتس اب 01006999133
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود المحرزى
التليفون: 01006999133

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العنوان: شارع الطيران- شارع الطيران
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 45,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064688
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صورة الاعلان: المعلومات الكاملة عن كمبوند صن كابيتال اكتوبر

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11/8/2020
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11/8/2020
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11/8/2020
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11/8/2020
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11/8/2020
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11/8/2020
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11/8/2020
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11/8/2020
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11/8/2020
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