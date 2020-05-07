افتح باب للرفاهية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وعيش فى رفاهية من غير حدود بكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من فندق الماسة وحى السفارات بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك برفاهية من غير حدود فى العاصمة الادارية