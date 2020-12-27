اغتنم الفرصة وامتلك شاليهك بحديقة براس سدر

(للتقسيط)
|شاليه بمساحة 120م من روزا بارخص سعر براس سدر مكون من (3غرفة+2حمام+تراس+مطبخ امريكي+ريسبشن+ جاردن) .-روزا بتوفرلك جميع خدامتك: بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات -والمقدم 120الف بس وقسط الباقي علي 6 سنوات للتواصل فون او واتس 010113937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077670
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