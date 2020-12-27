(للبيع)
|اغتنم الفرصة والحق قبل اي حد وامتلك شاليهك بمساحة 115م بارخص سعر وبارقي قري راس سدر مكون من (3غرفة+2حمام+تراس+مطبخ امريكي+ريسبشن) -بمقدم 115الف بس وتسهيلات في السداد .-وهتلاقي كل خدامتك: بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات للتواصل فون او واتس 010113937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077669
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