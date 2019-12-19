اعمل شوبينج باقوى البراندات وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|اعمل شوبينج كل يوم باقوى البراندات العالمية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية تشطيب اكسترا لوكس 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بجاردن خاصة بيك لوحدك عشان اولادك يلعبوا قدام عينيك وبالقرب من ملاهى ومدارس انترناشونال والعيادات الطبية كل ده باقل مقدم والباقى ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|193,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045736
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