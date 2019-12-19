اعمل شوبينج باقوى البراندات وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية

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صورة الاعلان: اعمل شوبينج باقوى البراندات وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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اعمل شوبينج كل يوم باقوى البراندات العالمية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية تشطيب اكسترا لوكس 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بجاردن خاصة بيك لوحدك عشان اولادك يلعبوا قدام عينيك وبالقرب من ملاهى ومدارس انترناشونال والعيادات الطبية كل ده باقل مقدم والباقى ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 193,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045736
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18/12/2019
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18/12/2019
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العنوان:

القاهرة - مصر
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18/12/2019
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القاهرة - مصر
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18/12/2019
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18/12/2019
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17/12/2019
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