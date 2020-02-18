اعمل الصح واستثمر في العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اعمل الصح واستثمر في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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اعمل الصح واستثمر في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند green avenue ارقي واهدي كمبوند بالعاصمة وبه اكبر لاند سكيب واجمل فيوهات من شقتك وجمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي وكيدز اريا وجيم وسبا وامن وحراسة 24 ساعة وغيرهم كتير وشقتك 190م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/2/2020
رقم الإعلان: 2053242
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18/2/2020
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18/2/2020
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18/2/2020
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18/2/2020
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18/2/2020
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18/2/2020
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18/2/2020
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18/2/2020
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18/2/2020
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القسم: 

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17/2/2020
صورة الاعلان: لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء - في القاهرة مصر

لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصه ذهبيه لا تكرر من شركه زياد للمقاولات والاستثمار العقارى ونقدم لكم اقوى العروض بـ #مدينة_الشروق .
العنوان:

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القسم: 

450,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: بالقرب من منطقة خدماتك امتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

244,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بروف ع منظر جمالى رائع فى تاون جيت - في القاهرة مصر

شقة للبيع بروف ع منظر جمالى رائع فى تاون جيت

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- في القاهرة مصر

امتلك شقة فى تاون جيت بروف 100م واستمتع باجمل فيو للبحيرات الصناعية والمساحات الخضراء وهتعمل احلى حف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

314,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: باقل مقدم امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

باقل مقدم امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

17/2/2020
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اسكن في العاصمة بعيد عن زحمة القاهرة

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العنوان:

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القسم: 

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17/2/2020
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