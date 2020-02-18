(للتقسيط)
|اعمل الصح واستثمر في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند green avenue ارقي واهدي كمبوند بالعاصمة وبه اكبر لاند سكيب واجمل فيوهات من شقتك وجمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي وكيدز اريا وجيم وسبا وامن وحراسة 24 ساعة وغيرهم كتير وشقتك 190م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053242
اتصل
777,000 جنيه
777,000 جنيه
208,000 جنيه
195,000 جنيه
165,000 جنيه
275,000 جنيه
166,000 جنيه
242,000 جنيه
450,000 جنيه
450,000 جنيه
244,000 جنيه
314,000 جنيه
183,000 جنيه
185,000 جنيه