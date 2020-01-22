اعمل ابديت لحياتك واسكن في العاصمة الجديدة

(للبيع)
|اعمل ابديت لحياتك واسكن بالعاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقك في كمبوند green avenue ويقع بمنطقة ال R7 امام جامعةانترناشيونال وبالقرب من الحي الحكومي وحي السفارات وبجوار البرلمان المصري وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط ولتفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050082
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