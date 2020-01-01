اعمده امنيه هيدروليكيه

المصدات العمودية الهيدروليكية القابلة للسحب خصيصا لمداخل اللتي تطلب احتياطات امنية مشددة مثل المباني أو الشوارع العسكرية أو الصناعية أو الحكومية أو التجارية واللتي تكون مغلقة أمام حركة المرور في ساعات محددة من اليوم. وحدة الطاقة تعمل هيدروليكيا، ولكن في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يمكن رفع او انزال المصدة يدويًا عن طريق المضخة الهيدروليكية اليدوية. بمساعدة جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة PLC، يمكننا التحكم بعملية الرفع/الانزال من خلال قارئ البطاقات الذكية، وأجهزة القياس الحيوي (بيومترية)