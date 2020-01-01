اعمده امنيه هيدروليكيه

(للبيع)
|المصدات العمودية الهيدروليكية القابلة للسحب خصيصا لمداخل اللتي تطلب احتياطات امنية مشددة مثل المباني أو الشوارع العسكرية أو الصناعية أو الحكومية أو التجارية واللتي تكون مغلقة أمام حركة المرور في ساعات محددة من اليوم. وحدة الطاقة تعمل هيدروليكيا، ولكن في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يمكن رفع او انزال المصدة يدويًا عن طريق المضخة الهيدروليكية اليدوية. بمساعدة جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة PLC، يمكننا التحكم بعملية الرفع/الانزال من خلال قارئ البطاقات الذكية، وأجهزة القياس الحيوي (بيومترية)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047368
اتصل
2 ريال
1 دولار
1 دولار
2 ريال
1 دولار
اتصل
2 ريال
2 ريال
1 دولار
8 ريال
1 دولار
1 دولار
اتصل
1 دولار