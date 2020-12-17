اعلان وظايف

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب افراد امن لتاءمين كبرى الفنادق والمولات والسفارات والكمبواندات بالقاهرة والجيزة السن من18:40 سنة موءهل اعدادى وثانوى ودبلوم وعالى يتم قبول الطلاب شفت عمل 8 ساعات راتب 2000 جنية شفت لعمل 12 ساعة راتب2500 جنية للاستفسار على الواتساب01062972973 الكود الشخصى محمد حسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مندرين اورينتل
التليفون: 0162972973

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العنوان: التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/2/2021
رقم الإعلان: 2082545
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صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ، جده ، الدمام ، الم - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ، جده ، الدمام ، الم

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ، جده ، الدمام ، المنطقه الجنوبيه ) : أمين مس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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17/12/2020
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