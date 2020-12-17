اعلان وظايف

(فرصة عمل)
|مطلوب افراد امن لتاءمين كبرى الفنادق والمولات والسفارات والكمبواندات بالقاهرة والجيزة السن من18:40 سنة موءهل اعدادى وثانوى ودبلوم وعالى يتم قبول الطلاب شفت عمل 8 ساعات راتب 2000 جنية شفت لعمل 12 ساعة راتب2500 جنية للاستفسار على الواتساب01062972973 الكود الشخصى محمد حسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مندرين اورينتل
|التليفون:
|0162972973
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|العنوان:
|التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082545
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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