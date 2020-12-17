اعلان وظايف

مطلوب افراد امن لتاءمين كبرى الفنادق والمولات والسفارات والكمبواندات بالقاهرة والجيزة السن من18:40 سنة موءهل اعدادى وثانوى ودبلوم وعالى يتم قبول الطلاب شفت عمل 8 ساعات راتب 2000 جنية شفت لعمل 12 ساعة راتب2500 جنية للاستفسار على الواتساب01062972973 الكود الشخصى محمد حسين