اعلان وظايف

(فرصة عمل)
|مطلوب القاهرة والجيزة افراد امن وحراسة مولات وكمبواندات توفير السكن 26 يوم عمل و4 اجازة السن من18:40 سنة موءهل متوسط شفت 8 ساعات راتب 8 ساعات1800 :2000 جنية شفت 12 ساعة راتب 2500 جنية العمل للاستفسار على الواتساب01062972973 الكود الشخصى محمد حسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مندرين اورينتل
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082529
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