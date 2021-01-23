اعلان وظايف

(فرصة عمل)
|مطلوب موظفين لعمل اعلانات للشركة براتب شهرى 4000 جنية وزيادة سنوية 2 فى السنة وتاءمين صحى وتاءمين اجتماعى لشفت 6 ساعات 4 ايام اجازة فى الشهر السن من18:55 سنة موءهل متوسط للخريجين يتم قبول الطلاب جميع المراحل العمرية للاستفسار على الواتساب 01062972973 الكود الشخصى محمد حسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ماندرين اورينتل
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|-40,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081306
4,000 جنيه
40,000 جنيه
4,000 جنيه
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