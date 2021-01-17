اعلان وظايف

(فرصة عمل)
|مطلوب افراد امن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية باءكتوبر لدى اكيور شباب من سن18:45 سنة راتب 2500 جنية للاستفسار على الواتساب0106297273
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ماندرين اورينتل
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080398
25,000 جنيه
25,000 جنيه
25,000 جنيه
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