اعلان وظايف

(فرصة عمل)
|مطلوب امن لكبرى منشاءت مدينة نصر بنوك وشركات من سن20:40سنة لايشترط الموءهل راتب مدينة نصر بنوك وشركات من سن20:40سنة لايشترط الموءهل راتب من 1900:2500 حسب شفت العمل تواجد شفتات 8:12 ساعة تاءمينات كاملة صحى واجتماعى توفير السكن للمغتربين توافر الترقيات السريعة للاستفسار على الواتساب01016671246
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ماندرين اورينتل
|التليفون:
|0162972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080262
25,000 جنيه
25,000 جنيه
اتصل
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,150 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
3,350 جنيه
25,000 جنيه
20,000 جنيه