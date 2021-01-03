اعلان وظايف

(فرصة عمل)
|مطلوب موظفين تسويق طلاب وخريجين شفت 6ساعات راتب 4000جنية تاءمين صحى وتاءمين اجتماعى زيادة سنوية مرتين فى السنة حوافز شهرية السن من18:55سنة موءهل متوسط شباب وبنات للاستفسار على ماسنجر فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ماندرين اورينتل
|التليفون:
|0162972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080256
4,000 جنيه
3,000 جنيه
4,000 جنيه
2,000 ريال
2,000 ريال
40,000 جنيه
40,000 جنيه
4,000 جنيه