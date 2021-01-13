اعلان وظايف

(فرصة عمل)
|مطلوب امن لكبرى منشاءت مدينة نصر بنوك وشركات من سن20:40سنة لايشترط الموءهل راتب مدينة نصر بنوك وشركات من سن20:40سنة لايشترط الموءهل راتب من 1900:2500 حسب شفت العمل تواجد شفتات 8:12 ساعة تاءمينات كاملة صحى واجتماعى توفير السكن للمغتربين توافر الترقيات السريعة للاستفسار على الواتساب01016671246
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|باسم سيد
|التليفون:
|01016671246
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|34 عبدون بشير فيصل- الهرم الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080253
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2,000 ريال