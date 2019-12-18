اعلان وظائف

(فرصة عمل)
|مطلوب عمال انتاج لكبرى مصانع اكتوبر للعمل بيومية 110 جنية فى اليوم يوجد اقامة ووجبه ويوجد عقد عمل ويوجد اجازة خميس وجمعه والاجازة اليوم بيومين لا نقبل الطلبه يفضل المغتربين ويوجد سكن مجانى الاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار 0224558502 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 واتس اب فى حاله عدم الرد على الارقام 01063542853
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|masr services
|التليفون:
|-01063542853
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|العنوان:
|- حمامات القبه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045552
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999 جنيه
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