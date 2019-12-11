اعلان وظائف

* مطلوب مندوبين مبيعات خبرة وبدون شرط مؤهل عالى او فوق متوسط ولا يزيد السن عن 32 سنه الراتب من 3500الى 5500جنيه * سائقين رخصه مهنيه اولى وتانيه وتالته ولا يزيد السن عن 45 سنه الراتب من 3000جنيه الى 6000 جنيه * افراد امن مؤهل متوسط براتب من 2800الى 3300 جنية للاستفسار :الاتصال من 10 ص الى 8 م 0224558502 – 01156432683 – 01229665815 – 01063542853 01280134425 واتس اب فى حاله عدم الرد على الارقام 01063542853