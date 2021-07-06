اعطاء كورسات مكثفة للانجليزى للمبتدئين بالمنزل بحى فيصل والهرم

(طلب عمل)
|مدرسة لغة انجليزية تقوم باعطاء كورس مكثف للمبتدئين بالمنزل نظير 400 جنيه=5 حصص - بفيصل والهرم فقط والتواصل عبر الهاتف بين 5-9 مساء او عبر البريد الالكترونى =tik1lance5@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامية
|التليفون:
|01063664346
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099045
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