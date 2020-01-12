(فرص)
|اعداد كافه التصميمات والرسومات التنفيذيه لاعمال الكهرباء بالمشاريع مع الالتزام بإنهاء أى ملاحظات قد يطلبها استشارى المشروع حتى اعتمادها منه مع امكانيه عمل زياره ميدانيه للموقع وحضور أى اجتماعات اذا لزم الامر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود مجاهد
|التليفون:
|01286219518
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|العنوان:
|- زهراء المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048712
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه