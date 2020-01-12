اعداد كافه التصميمات والرسومات التنفيذيه لاعمال الكهرباء بالمشاريع مع الالتزام بإنهاء أى ملاحظات قد يطلبها استشارى المشروع حتى اعتمادها منه مع امكانيه عمل زياره ميدانيه للموقع وحضور أى اجتماعات اذا لزم الامر