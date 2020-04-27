اطمن ع ولادك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اطمن ع ولادك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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ولادك هتطمن عليهم بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية 195م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) قريب من Klds Area واضخم مول تجارى وكافيهات ومطاعم ونادى رياضى عشان تحافظ ع صحتك باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 207,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/4/2020
رقم الإعلان: 2058534
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