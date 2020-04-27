اطمن ع ولادك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|ولادك هتطمن عليهم بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية 195م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) قريب من Klds Area واضخم مول تجارى وكافيهات ومطاعم ونادى رياضى عشان تحافظ ع صحتك باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|207,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058534
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