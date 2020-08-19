اطمن ع مستقبل اولاد وتعالي استثمر في العاصمة

(للبيع)
|اطمن ع مستقبل اولادك وامتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت واستمتع بأرقي استثمار في كمبوند zavani وشقتك 218م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكل الخدمات هتعرفها لما تكلمنا ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|149,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065421
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