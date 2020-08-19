اطمن ع مستقبل اولاد وتعالي استثمر في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اطمن ع مستقبل اولاد وتعالي استثمر في العاصمة - في القاهرة مصر

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اطمن ع مستقبل اولادك وامتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت واستمتع بأرقي استثمار في كمبوند zavani وشقتك 218م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكل الخدمات هتعرفها لما تكلمنا ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 149,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2020
رقم الإعلان: 2065421
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