اطمن ع مستقبل اولاد وتعالي استثمر في العاصمة

اطمن ع مستقبل اولادك وامتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت واستمتع بأرقي استثمار في كمبوند zavani وشقتك 218م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكل الخدمات هتعرفها لما تكلمنا ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب