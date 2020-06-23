اطمن ع اولادك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|ولادك هتطمن عليهم بامتلاك شقتك فى كمبوند تاون جيت قريب من حمامات سباحة ونادى رياضى وكافيهات ومطاعم وخدمات تانية كتير وسط المساحات الخضراء بعيد عن العربيات والزحمة شقتك 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط امن وحراسة فى كمبوند تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|318,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061383
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