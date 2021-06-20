اطمن ع اولادك بامتلاك شاليه قريب من اكوا بارك وكيدز اريا

ولادك هتطمن عليهم فى الاكوا بارك و كيدز اريا و انت فى شاليهك فى ماليبو السخنة شاليه 110 م ( غرفتين + مطبخ امريكان + حمام + ريسبشن ) تشطيب سوبر لوكس مع افضل وارقى خدمات زى : مول تجارى و حمامات سباحة ومارينا لليخوت و فندق كل ده واكتراستلام فورى و باقساط مريحة جدا من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و عيش سعيد انت واولادك و امتلك شاليه فى ماليبو السخنة