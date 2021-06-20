اطمن ع اولادك بامتلاك شاليه قريب من اكوا بارك وكيدز اريا

(للبيع)
|ولادك هتطمن عليهم فى الاكوا بارك و كيدز اريا و انت فى شاليهك فى ماليبو السخنة شاليه 110 م ( غرفتين + مطبخ امريكان + حمام + ريسبشن ) تشطيب سوبر لوكس مع افضل وارقى خدمات زى : مول تجارى و حمامات سباحة ومارينا لليخوت و فندق كل ده واكتراستلام فورى و باقساط مريحة جدا من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و عيش سعيد انت واولادك و امتلك شاليه فى ماليبو السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ماليبو السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|299,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097492
402,000 جنيه
310,000 جنيه
194,000 جنيه
123,000 جنيه
161,000 جنيه
381,000 جنيه
388,000 جنيه
290,000 جنيه
163,000 جنيه
280,000 جنيه
274,000 جنيه
394,000 جنيه
100,000 جنيه
175,000 جنيه
317,000 جنيه