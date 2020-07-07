اطمن علي مستقبل اولادك وامتلك محل بالعاصمة بخصم 25%

(للتقسيط)
|تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall واطمن علي مستقبل اولادك ومحلك 30م تشطيب كامل بأقل مقدم وبأطول فترة سداد وبدون فوائد وكمان هتستفيد بخصم 25% في مكانه المميز جدا جمب اكبر كثافة سكانية واكبر عدد موظفين في العاصمة وجمب المحطة المركزية للمونوريل يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|338,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062404
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