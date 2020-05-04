اطمن علي مستقبلك وخدلك مكتب بالعاصمة

(للتقسيط)
|اطمن علي مستقبلك ومستقبل اولادك وامتلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة في مول مميز جدا امام وزارة المالية مباشرة وبجانب البنك المركزي والبورصة المصرية وقريب من المدينة الاوليمبية للرياضة وامام متحف وطني ضخم واكبر مكتبة بالشرق الاوسط والمكتب 86م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|362,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059009
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