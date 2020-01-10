اطمن علي مستقبلك وامتلك مكتبك الخاص بالعاصمة

(للتقسيط)
|اطمن علي مستقبلك وامتلك مكتبك الخاص بأكبر مول في العاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية وفي الحي المالي وعلي بعد دقيقتين فقط من البنك المركزي والبورصة وخدمات كتير جدا ومساحته 45م تشطيب كامل بالتكييفات وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا فورا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|131,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048352
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