اطمن علي اولادك واسكن في كمبوند zavani بالعاصمة

(للتقسيط)
|اطمن علي اولادك واسكن في العاصمة الادارية الجديدة وسط امن وحراسة 24 ساعة في كمبوند zavani وسط الهدوء وبعيد عن الزحمة وجمب الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وملاعب رياضي ومول تجاري وخدمات تانية كتير وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبأطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|232,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059307
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