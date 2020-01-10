اطمن علي اولادك في الكيدز اريا وامتلك في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اطمن علي اولادك في الكيدز اريا وامتلك في العاصمة - في القاهرة مصر

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اطمن علي اولادك في الكيدز اريا وعيش في امان 24 ساعة وامتلك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة واسكن جمب كل خدماتك مول تجاري ونادي رياضي وقريب من جامع الفتاح العليم والجامعة الروسية وشقتك 190م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون مقدم يلا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/1/2020
رقم الإعلان: 2048358
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للصفوه والرقى وعشاق المساحات الخضراء

(للبيع)

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دوبلكس داخل كمبوند جرين لاند 440 م دبل فيس + حديقه اماميه وجانبيه وخلفيه وبوابه خاصه بالحديقه بحريه .
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القاهرة - مصر
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10/1/2020
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للصفوه والرقى وعشاق المساحات الخضراء

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- في القاهرة مصر

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10/1/2020
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امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش في ارقي كمبوند

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- في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش في ارقي كمبوند وكمل حياتك في هدوء واسترخاء وكماان جمب كل الخد.
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10/1/2020
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(للتقسيط)

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10/1/2020
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شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تقدم اقوى العروض .

(للبيع)

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و باقل الاسعار "بالحي الرابع غرب فيلات " شقه 215 م بحريه (استلام خلال 6 شهور ) عباره عن : (.
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10/1/2020
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شقق للبيع بمدينة نصر المنطقة التاسعة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقق للبيع بمدينة نصر المنطقة التاسعة للبيع شقة 210 متر - دور سابع قبل الاخير شارع عماد حمدى من شارع .
العنوان:

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القسم: 

14,000,000 جنيه

10/1/2020
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صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اول سكن بجوار سيتي ستارز مباشره بسعر لقطه - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار اول سكن بجوار سيتي ستارز مباشره بسعر لقطه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الآن #فرصه هائله لاصحاب الفرص المتميزه شقه مفروشه للايجار #اول_سكن #فرش_راقي بالكامل مطبخ بجميع.
العنوان:

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10/1/2020
صورة الاعلان: ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بمساحة 150م تشطيب اكسترا لوكس ( 3غرف نوم +2 حمام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: انت صاحب قرارك شقتك فى العاصمة الادارية بجوار عالم ديزنى - في القاهرة مصر

انت صاحب قرارك شقتك فى العاصمة الادارية بجوار عالم ديزنى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خد القرار وامتلك شقة فى العاصمة الادارية بمساحة 220م (3 غرف +3 حمام +ريسبشن +مطبخ )تشطيب اكسترا لوكس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

245,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: استثمر اموالك وامتلك شقتك فيTown Gate - في القاهرة مصر

استثمر اموالك وامتلك شقتك فيTown Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك واستمتع باجمل المناظر الطبيعيه فتره سدادا تصل الي 8 سنوات شقتك 195 م ( 3 غرف + 3 حمام + ر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وتقدم اقوى عرووضها بأسعار زمان شقه 185 م امامية عباره عن : ( 3 غرف + 3 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: عيش بامان انت واسرتك وامتلك شقة فى Town Gate - في القاهرة مصر

عيش بامان انت واسرتك وامتلك شقة فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش بامان انت واسرتك وامتلك شقة فى Town Gate بكاميرات مراقبة وامن وحراسة 24 ساعة وبالقرب من فندق الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة وسط الكريستال لاجون واللاند سكيبد - في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة وسط الكريستال لاجون واللاند سكيبد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة بأقل مقدم واطول فترة شداد وبدون فوائد واستمتع بأحلي فيو للكريستال لاجون واللان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: حلمك اتحقق وهتمتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

حلمك اتحقق وهتمتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وحقق حلمك وخلي الخيال يبقي حقيقة وعيش في هدوء واسترخاء وكمان هتستم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: في green avenue هتقدر تستمتع بالهدوء والاسترخاء - في القاهرة مصر

في green avenue هتقدر تستمتع بالهدوء والاسترخاء

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك في اهدي واكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالهدوء والاستجمام وسط امن وحراسة تدوم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

8/1/2020
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