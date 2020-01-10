اطمن علي اولادك في الكيدز اريا وامتلك في العاصمة

(للتقسيط)
|اطمن علي اولادك في الكيدز اريا وعيش في امان 24 ساعة وامتلك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة واسكن جمب كل خدماتك مول تجاري ونادي رياضي وقريب من جامع الفتاح العليم والجامعة الروسية وشقتك 190م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون مقدم يلا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048358
اتصل
اتصل
180,000 جنيه
205,000 جنيه
اتصل
14,000,000 جنيه
اتصل
183,000 جنيه
245,000 جنيه
240,000 جنيه
اتصل
236,000 جنيه
174,000 جنيه
185,000 جنيه
194,000 جنيه