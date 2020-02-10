اطلب تصميم موقعك الان بارخص الاسعار

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تفاصيل الإعلان
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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 0568366368

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/2/2020
رقم الإعلان: 2052330
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: دكتور سامي لعمل البحوث

دكتور سامي لعمل البحوث

(فرصة عمل)

دكتور جامعي خبرة ثلاثون سنة في عمل بحوث وخطط الأبحاث تخرج ماجستير دكتوراه حل واجبات الجامعات السعودي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: أقفال وكوالين بالبصمة وشاشة تاتش

أقفال وكوالين بالبصمة وشاشة تاتش

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب، يوجد لدينا الأقفال والكوالين قفل باب الكتروني بشاشة تاتش وبصمة الإصبع،.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/2/2020
صورة الاعلان: بوابات الانظمة الامنيه

بوابات الانظمة الامنيه

(للبيع)

اعثر على افضل العروض على بوابات الامنية للكشف عن المعادن وتفتيش الافراد و أنظمة حماية المنشأت والفنا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: البوابات الأمنية لكشف المعادن

البوابات الأمنية لكشف المعادن

(للبيع)

من أجل حماية أكبر تتوافر لدينا بوابات الكشف عن المعادن أحد أهم أجهزة الأنظمة الأمنية وأكثرهم أنتشا.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

10/2/2020
صورة الاعلان: تصميم انفوجرافيك مميز جدا لموضوعك

تصميم انفوجرافيك مميز جدا لموضوعك

(للبيع)

تصميم انفوجرافيك مميز جدا لموضوعك و يجذب الانتباه وبالمقاس المطلوب - يتم تسليم الصورة بجودة مناسبة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/2/2020
صورة الاعلان: بوابات دخول الأفراد بالبصمة والكارت

بوابات دخول الأفراد بالبصمة والكارت

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب أنظمة تحكم في الأماكن العامة والشركات والنوادي ومحطات المترو، وتوجد إ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/2/2020
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صورة الاعلان: كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة

(للبيع)

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صوره دقيقة وواضحة عن الهيكل السفلى للسي.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

9/2/2020
صورة الاعلان: اجهزه تفتيش الحقائب

اجهزه تفتيش الحقائب

(للبيع)

تفتيش الحقائب بالأشعة السينية اجهزة (ْX-RAY) المختلفة بجميع الاحجام والمقاسات وباسعار منافسة ومتاحة .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/2/2020
صورة الاعلان: كوالين واقفال الكترونية

كوالين واقفال الكترونية

(للبيع)

لعشاق الفخامة والجمال لدينا _شركة رحاب التنمية- كوالين واقفال الكترونية متعددة الامكانات 1_كوالين وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

9/2/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر مميز وحالة نظيفة جدا شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4

للبيع بسعر مميز وحالة نظيفة جدا شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

للبيع بسعر مميز وحالة نظيفة جدا شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 . موديل : 2012 الجير بوكس :اتوماتيك .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/2/2020
صورة الاعلان: برادات شميتز بحالة مميزة وأسعار مناسبة لنقل اللحوم

برادات شميتز بحالة مميزة وأسعار مناسبة لنقل اللحوم

(للبيع)

برادات شميتز بحالة مميزة وأسعار مناسبة لنقل اللحوم للبيع برادة شيمتز مع مبرد كارير فيكتور للحوم مود.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

9/2/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر ممتاز شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4

للبيع بسعر ممتاز شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

للبيع بسعر ممتاز شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845mp4 الجير بوكس :اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

9/2/2020
صورة الاعلان: شاشات تفاعليه دعائيه

شاشات تفاعليه دعائيه

(للبيع)

الان تستطيع شراء نوعيه جيده من الشاشات التفاعليه بافضل الاسعار شاشات تبدأمن32بوصه الى75بوصه يمكن الا.

اتصل

9/2/2020
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد

بوابات دخول وخروج الافراد

(للبيع)

بوابات الكترونيه للافراد والموظفين لاصحاب الشركات والمؤسسات والهيئات بوابات دخول وخروج معا بوابات ام.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: بوابات الكترونيه للسيارات

بوابات الكترونيه للسيارات

(للبيع)

بوبات دخول وخروج السيارات هي الحل الامثل لتنظيم وتسهيل عمليه دخول وخروج السيارات و تقوم بالحركة الاف.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 ريال

8/2/2020
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