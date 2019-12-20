اطباء للسفر الى سلطنه عمان

(فرصة عمل)
|اخصائية نساء وتوليد حاصه على ماجستير خبرة 3 سنوات بعد الماستر راتب 1800 ريال عمانى + سكن عائلة مجهز +نسبة 10%من دخل المركز بعد 3 اضعاف الراتب 48 ساعة فى الاسبوع @6 ايام عمل فى الاسبوع @الجمعه اجازة 30 يوم اجازة مدفوعة الاجر وتذكرة سفر مدفوعة الاجر سنويا ( حسب قانون العمل العمانى) للتواصل ونساب 01110929635 ابو احمد المصري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو احمد المصري
|التليفون:
|01110929635 -01020687224
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|العنوان:
|جيزة- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045852
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30 ريال
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111,111 جنيه
111,111 جنيه
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111,111 جنيه
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