اطباء للسفر الى سلطنه عمان

اخصائية نساء وتوليد حاصه على ماجستير خبرة 3 سنوات بعد الماستر راتب 1800 ريال عمانى + سكن عائلة مجهز +نسبة 10%من دخل المركز بعد 3 اضعاف الراتب 48 ساعة فى الاسبوع @6 ايام عمل فى الاسبوع @الجمعه اجازة 30 يوم اجازة مدفوعة الاجر وتذكرة سفر مدفوعة الاجر سنويا ( حسب قانون العمل العمانى) للتواصل ونساب 01110929635 ابو احمد المصري