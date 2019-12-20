اطباء للسفر الى سلطنه عمان

مطلوب الى كبرى المركز الطبيبة فى سلطنة عمان مسقط اولا عدد 2 اخصائية جلديه حاصله على ماجستير خبرة 3 سنوات بعد الماستر راتب 2500 ريال عمانى +10%من دخل المركز بعد 3 اضعاف الراتب+ سكن عائلى +تامين صحى الاجر 48 ساعة فى الاسبوع @6 ايام عمل فى الاسبوع @الجمعه اجازة 30 يوم اجازة مدفوعة الاجر وتذكرة سفر مدفوعة الاجر سنويا ( حسب قانون العمل العمانى- للتواصل وتساب01110929635 ابو احمد